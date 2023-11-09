新北、澳洲消防猛男及富邦悍將球星一同為消防形象月曆宣傳。（王揚傑攝）

新北市消防局長李清安（左）、澳洲昆士蘭代表劉培希（右）互贈兩國消防形象月曆。（王揚傑攝）

新北市消防局長李清安（右）、澳洲昆士蘭代表劉培希（左）互贈兩國消防形象月曆。（王揚傑攝）

新北市消防局已連續16年推出消防猛男月曆，今年再度與澳洲消防猛男合作，今（9）日上午舉辦新北澳洲消防形象月曆交流宣導活動，邀請10名澳洲消防員來到新北市，連同職棒富邦悍將球星江少慶、李宗賢，與新北消防猛男一起為兩國的形象月曆宣傳，合體做公益。

澳洲消防員於2018年首度來台參與新北消防形象月曆發表會，開啟兩國消防月曆交流，2019年新北、澳洲消防猛男合作拍攝，於2020年共同發行消防形象月曆，暌違4年後，今年透過澳大利亞昆士蘭州貿易暨投資辦事處代表劉培希牽線，再次請到10名澳洲消防員來台，共同為兩國的形象月曆宣傳。

新北市消防局表示，2024年新北消防形象月曆以「消防強棒，新北之傲」為主題，結合消防、義消、職棒富邦悍將及啦啦隊員聯名拍攝，今天也特別邀請富邦育樂公司總經理陳昭如及職棒球員江少慶、李宗賢共同出席，展現消防英勇活力及棒球的熱血精神。

新北市消防局長李清安表示，消防人員全年無休守護人民安全同時也積極參與公益活動，2024消防形象月曆在全家便利商店通路公益販售，月曆與桌曆採用不同版本照片，售價皆為119元，取自諧義119，銷售所得扣除必要成本，將全數捐給好日子愛心大平台幫助弱勢族群。