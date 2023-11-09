藍白合談不攏，民眾黨昨（8）日公布3份民調，顯示只有民眾黨總統參選人柯文哲能贏過民進黨總統參選人賴清德。對此，精神科醫師沈政男認為，現實狀況是柯無法靠自己力量當總統或副總統，並直言藍白合的條件看似苛刻，但柯必要時得承受，最後一定要合，因2024是柯最接近總統府的時刻，若民進黨8年執政後，蔣萬安就上來了，柯恐再也沒機會。

沈政男今在臉書指出，在三腳督情況下，柯要贏過賴清德的機會不是零，至少有2、3次有媒體的民調做出柯領先賴清德，不過近日民調顯示賴、柯差距又被拉開了，甚至侯友宜的民調也追上來，把藍白的支持度分得更平均了，顯示要操作棄保更加困難。

沈政男認為，在一對一情況下，柯當然贏過賴清德，民眾黨公布的自做民調也是準確的，不過現實狀況是柯沒辦法靠著自己的力量當上總統或副總統。因此，沈政男呼籲，柯無論是為了政治理想或者為了台灣，雖然藍白合的條件看起來有些苛刻，給人當乞丐的感覺，必要時也得承受下來，接下來怎麼跟國民黨談整合民調都可以，但底線是不能破局，最後一定要合在一起。

沈政男直言，2024總統大選是柯最接近總統府的時刻，如果放掉，接下來民進黨8年執政後，蔣萬安就上來了，到時候柯恐怕再也沒有機會了，「關鍵時刻，已經到來，請做出真正科學、務實、理性的一步決定」。