民眾黨總統參選人柯文哲9日到桃園參訪汴州里關懷據點，柯文哲表示，台灣最大問題是人口快速老化，他也在思考，為什麼65歲一定要退休，可以繼續賺錢、繼續花錢、繼續玩。

柯文哲今天和民進黨創黨元老、前立委鄭寶及黨籍立委參選人賴香伶、李慕妍陪同下，參訪汴州里關懷據點。

柯文哲致詞表示，他2014年擔任台北市長時，65歲以上人口14％，但8年市長還沒當完就超過20％。他提到，人口老化不是問題，全世界65歲以上人口超過20％很多，但台灣問題是老化速度太快，變成社會上要找出模式照顧大家。

柯文哲又說，最近有個想法，為什麼65歲一定要退休。他以女性平均壽命84歲為例，如果65歲強迫退休，還有20年不知道要做什麼，如果改變老齡想法，就繼續賺錢、繼續花錢，繼續玩。

柯文哲提到，65歲以上的人需要被照顧是15％，其他85％還是很健康。長照2.0年不是一直看15％。他說，若公私協力建立社區關懷據點，恐怕比花很多的錢做長照有效。柯文哲表示，人最好是不要生病，若生病是得小病，小病不會變大病，大病不會死。但目前健保都在想最後一項，可是最重要還是健康不會生病。他表示，社區關懷據點立意很好，大家可以天天來，好像上班，大家互相照顧。

對於桃園煉油廠，他說，若煉油廠搬到海邊，現址拿出來賣，一定還有剩。柯文哲說，煉油廠地點在這邊也怪怪的，交通不太對勁。柯文哲說，若搬到海邊，活化現址，相信多出來的錢還有剩。

參訪結束後，媒體詢問柯文哲有關陸配徐春櫻等問題，柯文哲幕僚以不受訪，並未回應。