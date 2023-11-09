八一飛行表演隊換裝殲-10C

杜拜航展（Dubai Airshow）預定13—17日登場，就在北京尋求開發中東市場之際， 7架中方殲-10C戰機下周將在航展中亮相。

據《南華早報》（South China Morning Post）8日報導，央視說，這7架來自中國空軍八一飛行表演隊的殲-10C戰機周三從中國西部的機場起飛，航向杜拜的阿勒馬克圖姆國際機場（Al Maktoum International Airport）。而這將是殲-10C戰機2018年完成重大升級以來，首度在中東公開展示，有時這款戰機被比為美製F-16戰機。

為期5天的杜拜航展將從下周一展開，而這將是中國空軍八一飛行表演隊2017年以來首度在展中現技。儘管美國仍是世界頭號武器出口國，但中方藉由提供更實惠的先進武器，銷售也不附帶政治條件，已成為軍購的另一選擇。

近年來，中東國家對中國武器愈來愈感興趣，今年稍早有報導說，埃及在尋求將供應商多元化之際，表達了對殲-10C的興趣。另一方面，據悉阿爾及利亞除了採購了數艘中國護衛艦外，也買了各式飛彈和無人機。而據報導，沙烏地阿拉伯正就採購無人機和防空系統與中方談判。

China hopes to sell J-10C fighter jets in Middle East as aerobatics team heads for Dubaihttps://t.co/UStkCFgfwh — South China Morning Post (@SCMPNews) November 8, 2023

殲-10是單引擎中型全天候多用途戰機，是為了中方空軍執行打擊和空戰任務而設計，也是中國第一款自製先進噴射戰機。而最新版殲-10C是在2018 年服役，裝備了先進電戰系統、紅外線目標追蹤系統和主動電子掃描陣列（

AESA）雷達。此外，它還裝備了較強大的渦扇-10B發動機，以及霹靂-15空對空飛彈。

而成都飛機工業集團為了向海外買家促銷，已對它進行改裝。2020年時，巴基斯坦搶得頭香，成為第一個外國買家，訂購了25架殲-10C，第二年又添購了 11 架。近兩年來，它已接收了20架殲-10C戰機。