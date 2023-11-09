「綜藝大哥」64歲胡瓜最近與20歲樂天女孩熊霓傳出過從甚密，但雙方都否認曖昧，胡瓜更表示和老婆丁柔安感情無異狀，要大家別再亂說話。今(9日)凌晨卻有女星突然向瓜哥告白示愛，坦言真的很愛瓜哥，但不是男女之情，而是感謝瓜哥對自己父親的照顧，女星身分則是一向敢說敢言的楊繡惠。

楊繡惠稍早在臉書隔空告白瓜哥，表示真的很愛胡瓜的體貼和禮貌，她透露有次看到瓜哥身上穿的衣服很好看，想買給爸爸穿，胡瓜索性直接脫下來說：「那這件送給爸爸」，而這是5年前的往事，楊繡惠的父親珍惜穿到現在，並透露胡瓜今天要來楊繡惠家拜訪，讓家人都很期待。

楊繡惠發文感謝胡瓜。（圖／中時資料照片）

見此，網友回應：「讚，瓜哥疼惜長輩」、「瓜哥是暖男，我也喜歡看他主持節目」、「瓜哥真豪爽」，而胡瓜樂於提攜後輩的個性，先前害他跟節目裡的啦啦隊女孩熊霓傳出緋聞，還有報導指他「獨寵」熊霓一人，惹怒丁柔安，對此，胡瓜回應：「媒體是哪隻眼睛看到柔安有生氣？你們在我家裝監視器嗎？」否認八卦。

楊繡惠發文。（圖／翻攝自楊繡惠臉書）

而熊霓爸爸也表示緋聞與事實不符，「請不要把一個綜藝大哥提攜後輩的美意，變成他們家裡的困擾！」至於小禎則老神在在表示家人都在演藝圈，不會在意這種謠言，只是不滿有報導拿20歲的熊霓和38歲小禎做對比，暗示熊霓年紀小竟能跟胡瓜一起主持，讓小禎覺得自己躺著也中槍，熊霓則表示自己清清白白，不會避嫌還是會繼續工作，「沒有的事情就不太需要做什麼討論，我們錄影也照常進行」。