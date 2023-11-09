「反對笨港設立電宰場」、「拒絕汙染抗爭到底」、「人神共憤、媽祖也哭泣」，超過百名新屋居民還有媽祖神轎來，盼農業部應直接否決興辦事業計畫書。（林良齊攝）

隨著國人飲食習慣改變，對白肉雞需求大增，目前每天需要約80萬隻白肉雞，而桃園市屠宰場原本位於市中心，業者盼遷廠至郊區並擴大量能，但位置位於當地信仰中心的新屋天后宮距離不到300公尺，今年逾百人赴農業部抗議呼籲，農業部應否決該興辦事業計畫。

「反對笨港設立電宰場」、「拒絕汙染抗爭到底」、「人神共憤、媽祖也哭泣」，超過百名新屋居民還有媽祖神轎來，盼農業部應直接否決興辦事業計畫書。

桃園市政府新屋區笨港里里長黃建興表示，該區為觀光休閒農業區，但業者卻想要在當地新增屠宰場，擔心會影響海岸觀光外，也憂慮血水、雞毛、內臟等處理，呼籲業者應傾聽民意不該設立，農業部也不應再要求桃市府提供意見，應該直接否決，且屠宰場設立位置距離當地天后宮不到300公尺，在媽祖面前每天殺10萬隻雞，「人神共憤，媽祖也哭泣」。

新屋天后宮董事長李煥昌說，新屋為桃園市的魚米之鄉，現址為特定農業區，但政府卻想要變更用地改設屠宰場，影響當地交通、環境，魚米之鄉將盪然無存，不要讓廠商不適當地利用，讓鄉親因此受到損害。

農業部畜牧司司長張經緯則接受陳情並表示，農業部仍會基於必要性、合理性、不可替代性等審查，且後續還有環境影響評估、用地變更等實質審查，農業部會把居民意見納入必要性及合理性審查，但他也說，符合現代化、衛生檢查的屠宰場為共識，但業者仍應與民眾妥適溝通。

業者則透過聲明回應揩出，原有廠房規模已不敷需求，亟需規劃興建新廠房，以因應近年國內雞肉需求快速增加，規劃的新廠房，將以歐美智慧現代化科技廠房、淨零碳排環境永續、提供在地就業及創造新屋地方新經濟等目標規劃興建，新廠區內的隔離綠帶，占總面積約42％，汙水排放將嚴格管理，符合放流標準後排放，排放口避開周圍農業灌溉渠道及周遭農地，新廠房將與北台灣近百座契作養雞農場合作，由農場端直送做電宰，針對民眾的疑慮，將持續與地方溝通說明化解疑慮，爭取地方支持，以完成新廠房設置。