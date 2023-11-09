2024總統大選將於20日至24日受理登記，但藍白對於共同推出一組最強候選人仍未出現共識。國民黨首席副書記長、立委李德維今(9日)指出，原則上國民黨按照過去慣例，副手人選也必須報中常會，下周三(15日)是20日總統大選登記前最後一次中常會，倒覺得「大家拭目以待」。
國民黨團召開「華視內控出大包！ 主管機關視而不見？ 」記者會，會後李德維談到藍白合指出，國民黨上上下下一定會團結起來爭取勝選，不管副手是外界提到的前高雄市長韓國瑜、國民黨智庫執行長柯志恩或其他人選，國民黨最大目標是團結好的人選、組成好得團隊，我們都樂觀其成。
至於「跟柯文哲還有合作機會嗎?」李德維說，沒到最後一分鐘不輕言放棄，但國民黨也會做好自己的準備，其實時間也非常短，原則上國民黨按照過去慣例，副手人選也必須報中常會，下周三(15日)是20日總統大選登記前最後一次中常會，所以「大家拭目以待」，不到一個禮拜，國民黨還是有最大耐心促成藍白合，但也做最好的準備。
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