國內的媒體議價機制至今仍只聞樓梯響，數位發展部8月底召開第三輪媒體議價對話平台會議，主要由新聞產業與Meta進行對話，會中雙方分別提出訴求，但從訴求中卻並未觸及媒體議價相關討論。而公平委員會曾在《數位經濟競爭白皮書》寫下，會促進新聞媒體業者與數位平台協商，立委李貴敏9日詢問進度，公平會主委李鎂表示，目前業者沒有需求，因此未出面協助，讓李貴敏大嘆，「國外不是這樣處理的」，認為公平會態度消極。

李貴敏今於經濟委員會質疑，公平會在去年底公布《數位經濟競爭白皮書》，其中寫道，數位廣告分潤與新聞收費，公平會本於競爭法主管機關職責，促進新聞媒體業者與數位平台協商。李問，至今為止，協助了幾次協商？

李鎂先說，公平會在數位媒體分潤，贊成新聞有價，而與業者協商部分，數位部已有好幾次跟業者談。李貴敏再問，「你現在推到數發部」，白皮書寫著很清楚，公平會要促進新聞媒體業者與數位平台協商。

李鎂解釋，若是新聞業者要集體聯合談，並認為有議價必要，公平會可以協助。李貴敏說，這樣就是要業者主動提出申請？沒有提出需求就不用協助？所以目前為止公平回協助協商次數是零？

李鎂再解釋，新聞媒體業者若須以集體協商方式統合談判力量，可向公平會申請聯合行為例外許可，但現今沒有業者申請，所以尚未協助。

李貴敏最後批，「國外不是這樣處理的，拜託看一下國際，是怎麼協助企業，為自己產業當後盾。」

目前國內的媒體議價立法推動目前只有朝野立委提出媒體議價法草案，數位部並未提出行政部門版本草案。