新北市議員民進黨團針對新北市立委參選人、國民黨議員廖先翔違規停車場與違建事件持續質詢，在今（9）日總質詢時詢問新北市府管理該土地，為何都沒發現佔用，質疑包庇；新北市工務局回應，市府接管市區段省道，僅針對已開闢的道路範圍做養護，未開闢的道路用地仍由公路局管理維護。

議員顏蔚慈質疑，市府不知道不動產被佔用，廖家位於新北市汐止區的茄苳路停車場也被列管了，應該開出限期改善單，卻限期到現在？議員林秉宥則說，違規停車場旁邊10公尺就有新北市建的籃球場，廖先翔父親的違建鄰近100公尺也有變異點，「很難說服民眾」，要求市府提供當時前往該變異點的第一人員回報現場狀況的資料。

議員戴瑋姍說，廖家竊佔國土為真，「無論是豪宅還是兩個停車場，套圖就是有佔用」，並質疑市府包庇不開罰，市長侯友宜常帶頭拆違建，很帥，怎麼這次一拖再拖？議員蘇錦雄則說，市府說有人舉報，市府才會開出罰鍰，「但本來之前就已經違法麻，不能說沒接到就不算啊」，要求新北市府明確回覆該案開出哪些裁罰。

議員張錦豪則要求主席，要局處首長回答時「不要扯東扯西」，一下扯賴清德老家違建，一下又扯黃國昌的停車場，「市政府就是這麼不尊重議員」。

新北市府則說，看到報導後就立刻前往稽查，並且各局處都針對主管違規事項限期改善，「若未改善就開罰列管」，違建部分也依法勒令30天內限期改善，「任何案件都是依法行政」。工務局則說，市府接管市區段省道，僅針對已開闢的道路範圍做養護，未開闢的道路用地仍由公路局管理維護，無法接受民代誣衊「包庇」的指控，放假消息混淆視聽，並將中央責任甩鍋卸責給地方的行徑。

工務局強調，台北縣政府升格為直轄市後成立養工處，考量轄區範圍內有省道和市區道路，民眾無法分辨管理單位，市府主動向交通部公路局協調新北市境內道路養護由市府管養，公路局才會在2014年2月27日發布公告，將8條行經市區的省道道路設施養護權由新北市負責，相關土地管理仍由公路局負責，希望有心人士不要混淆視聽藉機甩鍋意圖卸責，市府也自始自終絕未包庇任何人。