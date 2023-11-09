國內期盼已久，行政院會9日通過《營養及健康飲食促進法》草案，將送立法院審議，草案含括4大重點，內容含括邀集專家學者成立營養諮詢會，建置食品營養成分資料庫，訂定人民營養及飲食建議攝取基準，以及加強營養教育，針對傳播不實營養及健康飲食也有罰則，屆期未改正最重可處30萬元以下罰鍰。

衛福部表示，為呼應聯合國大會2016年認可營養問題羅馬宣言及行動框架，承諾在全球消除飢餓及預防各種形式的營養不良，且日本、韓國、美國及其他先進國家，已就人民營養狀況監測、健康飲食環境改善、營養及健康飲食教育提升等，制定營養及健康飲食法，政府也盼透過專法建構健康飲食環境，提升人民營養及健康飲食知能。

草案全文共計6章25條，含括4大重點，分別為完備行政支持系統、確保健康飲食、營造健康飲食支持環境，及推動營養及健康飲食教育。

首先，衛福部說明，草案明定各級主管機關職責及分權，專責單位或人員於社區辦理營養及健康飲食促進工作，於社區導入營養教育，並邀集民間團體、專家學者、食品業者及農產業者代表召開營養諮詢會，針對營養與健康飲食促進政策規畫提供諮詢。

在確保飲食這塊，衛福部指出，目的是監測人民健康飲食狀況，並擴及各生命週期及需社會救助人民，包括完備營養調查等基礎資料及研究，建置食品營養成分資料庫，訂定人民營養及飲食建議攝取基準，營養納入社會救助補助計畫，以及鼓勵添加特定營養成分辦理機制。

在營造健康飲食支持環境部分，衛福部表示，目的是為減少不健康飲食供給、提升選擇健康飲食之機會並推動健康採購，包括輔導研發健康飲食、營養及健康飲食教育納入相關人員的在職訓練或繼續教育課程；推動健康採購；獎勵政府機關（構）、社會福利機構、學校等建構健康飲食環境；照顧者提供符合兒童及少年營養需求飲食；幼兒園及高級中等以下學校供售健康飲品及點心。

至於推動營養及健康飲食教育，衛福部指出，將結合產、官、學、民、媒共同推動營養及健康飲食教育，鼓勵辦理營養及健康飲食教育、營養及健康飲食教育列入機關（構）、學校、幼兒園、民間機構或法人評鑑或輔導項目。

草案也規範傳播不實營養及健康飲食的罰則，若有影響人民健康之虞者，直轄市、縣（市）主管機關應令其限期改正；屆期未改正者，處3萬元以上、30萬元以下罰鍰，並得按次處罰至改正為止。