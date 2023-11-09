外交部長吳釗燮6日到12日出訪波羅的海三國，外傳愛沙尼亞已同意台灣在首都塔林設處，大陸駐當地大使郭曉梅預告這可能意味她將離開。對此，外交部表示，設處一事目前仍在討論階段，雙方都肯定設處對於強化雙邊交流具有重要意義，但尚未達成共識。

吳釗燮8日前往愛沙尼亞進行訪問，外傳愛沙尼亞已同意台灣以「台北」名稱，在首都塔林開設經濟或文化代表處。俄羅斯衛星社引述愛沙尼亞《郵差報》報導，郭曉梅表達對此事的關切，並預先通知說，在塔林開設台灣代表處可能意味著她將離開愛沙尼亞。

外交部發言人劉永健今天在外交部例行記者會中，回應媒體詢問時表示，我國將在愛沙尼亞設處一事，目前外交部跟愛沙尼亞仍在討論階段，雙方都肯定設處對於強化雙邊交流具有重要意義，不過雙方尚未達成共識。

他強調，外交部著眼於強化台灣與愛沙尼亞雙邊關係的發展，至於中國與愛沙尼亞的關係，外交部沒有評論。