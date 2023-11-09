國民黨立委王鴻薇今召開記者會，舉出相關簽呈事證，揭露合庫投信董事長林柏裕及行銷長林士穎涉嫌接收「合庫投信六年到期新興市場債券基金」海外投資顧問廠商，Insight(紐約梅隆銀行子公司)全額支出招待到日本四天三夜，回來不到10天就簽約，嚴重違反公司治理，金管會竟然接到檢舉毫無作為。

王鴻薇表示，她接獲檢舉，林柏裕、林士穎在2019年11月26日到11月30日接受基金顧問公司招待至日本東京，回國後，在12月9日即簽約。該案曾有吹哨者向金管會檢舉，但金管會調查時，合庫投信內部竟有主管要求塗銷原簽呈，而金管會最後也以查無實據不了了之。

王鴻薇痛批，根據金管會的回覆資料109年9月1日、10月16日、及110年10月20日及111年1月26日都有接到檢舉信，內容是檢舉林士穎接受海外投資顧問BNY Mellon招待出國及收受回扣等情事，結果查核結果卻是未發現具體違規事證，讓基層更加不滿，才導致合庫投信不同部門的人皆出面爆料，合庫內部管理問題重大，要求金管會重啟調查。

王鴻薇說明，合庫投信過去海外投資顧問長期被Insight(紐約梅隆銀行ＢＮＹ Ｍellon子公司)把持，十年內12筆基金就佔了6筆，而且每年幾乎都要支出三、四千萬給紐約梅隆銀行子公司insight，光是今年解約的三檔基金顧問就要省下1400萬，合庫投信投研處內部早就對該公司相當不滿。

王鴻薇說，當時「合庫投信六年到期新興市場債券基金」傳出又要與Insight簽約讓基層炸鍋，才讓很多廠商前往報告比價，包括「美國霸菱集團Barings」、「法國外貿銀行Ｎatixis」、「香港東方匯理Ａmundi」等公司，而且當時一度打算決議讓最便宜的「美國霸菱集團」接案。

王鴻薇指出，沒想到108年11月11日合庫投信就簽核董事長林柏裕和主推ＢＮＹ Ｍellon的行銷長林士穎，11月26日到30日要赴日本東京，而且相關食宿機票通通由ＢＮＹ Ｍellon支出，其他參與人員還可以向合庫投信報公帳，名符其實的廠商「招待」演都不演。

王鴻薇提及，林柏裕、林士穎回國後不到10天，也就是2019年12月9日「合庫投信六年到期新興市場債券基金」就跟Insight（紐約梅隆銀行子公司）簽約。中間是否有對價關係，金管會不查嗎？今年以來，合庫相關子公司頻頻爆發弊端，原董事長雷仲達繼續高升，這些案子是不是有特定人壓下來，金管會也不聞不問。