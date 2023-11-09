民進黨立委邱志偉（右）9日在立院經濟委員會詢問公平交易委員會，近期重要民生物價是否有聯合哄抬價格異常現象？左為公平委員會主委李鎂。（摘自國會頻道／陳薏云台北傳真）

主計總處日前公布10月消費者物價指數(CPI)年增率衝破3％，來到3.05％，再創9個月新高，朝野立委9日均在立院經濟委員會詢問公平交易委員會，近期重要民生物價是否有聯合哄抬價格異常現象？公平會今天表示，公平會都會按月或按季將市場查價回報行政院，到10月底為止，大部分物價相對平穩，漲幅都在10％以下，只有水果批發價格較高，毛豬價格則已下降。

立院經濟委員會今天審查公平會預算，由於主計總處才剛公布10月CPI年增率又破3％，不少立委擔心漲價風潮再起，要求公平會發揮功能，查緝不肖業者聯合哄抬。

國民黨立委楊瓊瓔表示，行政院96年就成立穩定物價小組，公平會負責查察不法聯合哄抬，但從109年到今年7月止，處分案件只占立案36.86％，立院110年就曾指出公平會聯合哄抬執法不彰，不符社會期待，近期通膨再起，造成物價波動，公平會有何作為符合民眾期待？

公平交易委員會主委李鎂9日前往立法院備詢。（姚志平攝）

公平會主委李鎂表示，公平會除配合行政院跨部會聯合稽查小組外，該會有防制人為操縱小組定期查價，但聯合行為必須確實查到有共同協議行為，認定不易，因此將檢舉獎金提高到1億元，今年至今依法可核發2900萬元檢舉獎金，至今確實發出6百多萬元。

楊瓊瓔表示，與1億獎金相比，6百多萬元比例顯不相當，公平會應該更積極，才能事先防範廠商聯合漲價。

民進黨立委邱志偉則表示，公平會有一個防治人為操縱物價專案小組，詢問公平會近期是否發現重要民生物資市場有異常現象？李鎂表示，目前防治人為操縱小組注意項目是雞蛋。邱澤說，除了雞蛋還有其他民生物資正在調查？

公平會官員則說，會內小組以外，按月、按季將民生物資查價狀況回報到行政院，至10月為止，大部分物價相對平穩，漲幅都在10％以下，只有水果批發價漲幅比較高，毛豬批發價10月跟7月比則已下降。