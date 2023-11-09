2024總統大選將屆，民進黨新竹市立委參選人林志潔、基隆市立委參選人鄭文婷組「穩潔連線」，質疑民眾黨總統參選人柯文哲丟出來三份都是「柯勝侯」民調，明顯與許多民調公司結果有差異。柯這個時間急著丟出這樣的民調結果，不禁讓人聯想背後是否有中共介入。

此外，踢爆國民黨基隆市立委參選人林沛祥曾赴中國出席海峽論壇，並提出配合中共武統言論，顯見藍白兩黨已淪為中共安插在國會的紅色木馬，恐怕造成國安漏洞。

民進黨發言人卓冠廷也說，民眾黨總統參選人柯文哲和徐春鶯面對各界檢視，卻不斷說謊被抓包，柯文哲日前說沒見過徐春鶯，馬上就被翻出兩人在2019年的「大江南北新住民園遊會」全程陪同柯導覽介紹攤位。影片畫面中很清楚，徐比立委賴香伶更靠近柯，如背後靈似的看著柯。

卓冠廷強調，徐參加許多統戰活動，新聞上都有紀錄，2018年由統戰部支持，全國台聯台胞部和福建省台聯舉辦「第一屆兩岸婚姻家庭茶文化研習班」這個活動被列為統戰部重要績效。

他說，據當時新聞資料，出席貴賓包含南平市統戰部部長莊莉，而徐春鶯不意外的又以學員代表的身份上台致詞，說著「我們對國家的認同，對身為中國人的自豪不會改變！」，這些致詞畫面和資料，柯文哲難道都沒發現？甚至跟上海市台辦副主任、交大統戰部部長一起坐在第一排貴賓席、拍照還可以站C位？

卓冠廷質疑柯文哲堅稱「沒見過」，「是為了掩飾中共對他的滲透」。

鄭文婷提到林沛祥指出，林擔任基隆市副議長時，曾赴中國參加海峽論壇，甚至表達「支持基隆辦雙城論壇，兩岸友好交流」，甚至說出「與其說兩岸兵凶戰危，不如政黨到底要台灣與美國走多近？民進黨若想與美國走太近，那恐怕很容易遭美國捨棄」，製造「反美論」，挑撥台美關係。

鄭文婷痛批，林沛祥在地方上到處宣稱自己是留美博士，但在兩岸論述上卻又鼓吹反美論，而這樣價值混淆的人，現在還要出來參選立委。

她說，基隆立委選舉，很早就傳出藍白合，柯文哲早已與謝國樑達成禮讓國民黨的共識，因此林沛祥不只是國民黨的代言人，更是民眾黨在基隆的代言人。

林志潔表示，她是陸委會諮詢委員，近年來中共滲透台灣無孔不入，大規模試圖影響台灣大選，中共軟硬兼施、促融促統，一方面用惠台方式，獲取台灣學子、政論界、學術界名人的歡心；二方面利用反間諜法、反分裂法，兩面手法就是希望加速中共統一台灣。

林志潔指出，日前國安局長在立法院證實，有民調公司負責人、學者被中共邀到對岸，更有民調公司的資金來自中國。

林強調，柯文哲丟出來的三份都是「柯勝侯」民調，與許多民調公司做的結果有差異。急著丟出這樣的民調結果，不禁讓人聯想背後是否有中共介入。