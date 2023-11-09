泰雅族原住民寶杜．巴燕（Bawtu Payen），前年申請「單獨」以羅馬拼音的原住民族語「Bawtu Payen」登記為身分證姓名遭拒，他不服提起行政訴訟，最終獲得勝訴。民進黨立委伍麗華今在內政委員會詢問內政部可以不要上訴了嗎？內政部次長花敬群表示，會跟縣市政府做討論。

伍麗華指出，她2020年3月第一次質詢內政部，提的就是姓名條例，當時內政部長徐國勇，提到國家語言發展法通過，原住民族的語言也是國家語言，姓名條例應該把併列羅馬拼音登記，他當時也接受我的意見，但是問了3年，每次回應她要等國人對羅馬拼音有所熟悉才能上路。

伍麗華表示，我們都推動雙語國家政策，英文推動這麼多年，羅馬拼音並沒有困難，為什麼學不學習語言，要去決定我們的姓名權？賴清德副總統也提到本土政黨和外來政黨最大不同，就是要尊重族體，內政部見解態度如何？

花敬群回應，內政部當然很樂見提這個方向前進，絕對支持也不反對；伍麗華表示，如果我們看到上訴，會引起族人不滿，以她的阿公有6個兄弟姊妹，結果被賦予6個不同的漢姓，這是滅族。

花敬群表示，要面對更進步的價值，會朝這個方向努力；伍麗華回應，已經幾年了？進步價值在哪裡？花敬群說，會要求原民會更積極規劃，內政部會站在正向努力。

伍麗華建議，既然國家語言發展法確認原住民族語言是國家語言，可以將原住民語言文字公告函示，讓個案判決成為通案效力，要不然更好方式其實鮭魚之亂那時候有提案效法，姓名條例第二條排除條款，既然思維很進步，台灣原住民之傳統姓名得使用羅馬拼音，好不容易做出這樣的判決，就要順應。