針對汐止廖家停車場土地的問題，新北市政府工務局長祝惠美表示，無法接受民代誣衊「包庇」的指控；同時，放假消息，混淆視聽，並將中央責任甩鍋卸責給地方的行徑同樣是令人無法茍同的。

祝惠美表示，台北縣政府升格為直轄市後成立養工處，考量轄區範圍內有省道和市區道路，民眾無法分辨管理單位，而勇於任事向交通部公路局協調新北市境內道路養護由市府管養，公路局才會在民國103年2月27日發布公告，將8條行經市區的省道道路設施養護權由本府負責，相關土地管理仍由公路局負責。

有關被該停車場當做出入口的汐止水源段1347地號部分土地，依照航測圖顯示，在廖家停車場出現前就已存在供鄰近建物出入，當時土地權管機關仍屬於交通部公路局。另廖家汐止區水源段1272地號土地「茄苳路停車場」土地管理機關自始均為交通部公路局，從未移撥給本府，希望有心人士不要混淆視聽藉機甩鍋，意圖卸責。

工務局進一步說明，養工處基於附近里民有機車停車位的需求，在民國111年接受代管水源段1347號土地，在土地南側空地興建機車停車場免費提供民眾使用，而興建停車場的北側土地，根據航測圖顯示在105年已開闢完成，當時土地權管單位為仍屬交通部公路局。

工務局表示，汐止區水源段1347地號土地橫跨新台五路(台5線)兩側，北側部分土地現況為鐵皮建築與私人停車場之出入通路。該筆土地原為交通部公路局所有，在里長及里民要求下，市府於110年為利用南側土地開闢機車停車場免費供市民使用，特與公路局商議將1347地號土地分割撥用但遭拒絕。為增進公共利益、為市民創造更好的生活環境，市府才勉為其難同意並在111年2月完成代管程序。

工務局再次強調，市府接管市區段省道，僅針對已開闢之道路範圍做養護，未開闢之道路用地仍由公路局管理維護。工務局長祝惠美重申，市府自始自終絕未包庇任何人，不容有心人士隨意指控。