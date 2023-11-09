女星祈錦鈅擁有精緻臉蛋與傲人身材，且因長相神似韓女團TWICE成員周子瑜，讓她有「G級子瑜」美名；祈錦鈅今年5月閃婚圈外男友A先生，無預警宣布懷孕喜訊，如今飛到加拿大待產的她透露，在當地時間6日下午落紅且開始陣痛，最後苦熬2天後於今（9）早上生下寶寶。

根據《三立新聞網》報導，祈錦鈅在陣痛於30小時後，於今（9）早順利產下寶寶，過程僅花18分鐘；而祈錦鈅昨（8）在IG限時動態提到，自己在當地時間6日下午開始陣痛，隔天中午哭著去找醫生，但因只開一指的關係，直到8日凌晨被送到醫院，「痛到差點緊急剖腹，因為只開兩指，疼痛頻率高、強度高，就是不開」；後來，祈錦鈅打了無痛才稍微舒緩，她表示，陣痛痛起來真的就跟「十根肋骨一起斷」的感覺一樣。

然而，她也到，祈錦鈅爸爸說當初祈錦鈅媽媽生自己時非常順利，因此難以想像竟然會痛這麼久；隨後，她也分享一段自己吸著無痛的畫面，可見她表情痛苦地坐在病床上，文字寫下：「那快30個小時，真的痛到旁邊一切都管不了」。

祈錦鈅形容陣痛「像10根肋骨一起斷掉」。（圖／翻攝自祈錦鈅IG）

事實上，祈錦鈅曾透露到溫哥華待產費用相當驚人，但她仍做出此決定，原因想要給孩子更多機會及未來有不同發展，更直言關鍵是「對人的絕望感」，特別是看完網上許多噁爛留言後，更加確定要給予孩子的是「更大的天空與世界」。