市長魏嘉彥鼓勵大家走入傳統市場。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

為拉升傳統市場買氣，花蓮市公所推出「市市有斤喜 好菜銅板GO」促銷活動，本月15日起至30日，只要在活動期間每周三、周四到指定市場，採買滿兩斤，即可用50元銅板價加購超值商品，還可參加好禮摸彩拿大獎！

花蓮市長魏嘉彥表示，傳統市場不僅食材新鮮，還有高C／P值，與攤商互動的人情味更無可取代，來到菜市場就像在尋寶，希望透過促銷活動為民眾帶來驚喜感，鼓勵大家走入市場消費，市公所與市場自治會緊密合作，逐步推動市場環境升級轉型，也讓更多年輕世代朋友走進傳統市場。

花蓮市公有零售市場聯合促銷活動「市市有斤喜 好菜銅板GO」，自11月15日起連續三周，每周三在復興、大同、中山市場，每周四則在中華、重慶市場舉行。活動當天只要消費滿兩斤，即可用50元銅板價加購價值至少100元的優惠商品，每人每日限購兩份。

只要加購一份銅板購商品，即可獲得一張摸彩券，有機會獲得日本職人級自動咖啡機、SWITCH主機、料理鍋等好禮。活動將於12月1日在中華市場抽出摸彩好禮得主。

各市場開放加購時間及限量份數如下，每周三大同市場上午8時起限量100份、復興市場上午8時30分起限量500份、中山市場下午2時30分起限量400份；每周四中華市場上午8時起限量600份，以及重慶市場上午9時起限量800份。

花蓮市公有零售市場聯合促銷活動今上午在復興市場辦理預熱活動，吸引不少採買人潮圍觀參與，市代會主席李振瑋與多位代表，各市場自治會主委都到場促銷互動。