每日新聞指出，日本國安顧問秋葉剛男（Takeo Akiba）想藉著造訪北京與中國大陸高階官員相談時，趁機為習近平與岸田文雄兩人會談鋪路。因日本不甩中國大陸高分貝抗議，執意排放核廢水入海，中日兩國關係近期鬧得很僵。

相關人士表示，若習岸會這次能順利成行，將是自2022年11月在泰國主辦的APEC峰會後，兩人一年後首度再會談。其實，岸田文雄一直想重新跟中國大陸高層溝通，但因今年初的日本商人從事間諜活動，以及福島核廢水多次排海等事件，造成北京政府極度不悅；另外，中國大陸海警船多次強行進入釣魚台日本海域附近，也讓中日關係緊繃。日本國家安全秘書長秋葉剛男上次訪中是在2022年8月，據悉，秋葉可能會在跟王毅等大陸高層人士會議中，討論到福島核廢水排放的爭議。

中國大陸強烈反對日本這項排放動作，在8月下旬日本執意首次排放後不久，便全面禁止日本海鮮輸中。美國高級官員表示，拜登與習近平雙方的會談，已敲定在15日時於舊金山舉行。