位於淡水頂埔的幼兒園福德分班因無法展開耐震補強預計114學年度裁撤，竹圍國小自強分校自1962年成立迄今幾無大規模翻修整建，校舍老舊，導致學生外流，民進黨新北市議員鄭宇恩表示，埔頂地區文教資源長期因市府漠視持續萎縮，要求將公幼需求一併納入自強分校整建計劃。教育局回應，自強分校周邊的文小3用地目前進行通盤檢討，正評估遷移自強分校可行性。

鄭宇恩日前在新北市議會市政總質詢指出，淡水幼兒園福德分班因租用住宅住戶無法取得耐震補強共識，今年便僅限制4歲以上學童進行招生，預期所有學生預計113學年度結束全數畢業、114學年度起裁撤，教育局卻未針對埔頂地區公幼需求提出配套。

此外，竹圍國小自強分校自2017年以不符土地使用分區難以整建為由，提出公園用地變更為文教用地之變更案並通過都市計畫審查，然迄今卻仍未展開整建計劃，隨著校舍日益老舊又缺乏整修，福德里學齡兒童越來越多選擇前往台北的關渡國小就讀。

鄭宇恩強調，教育局應積極推動自強分校整建並納入公共幼兒園規畫，以期盡快減緩埔頂地區學童外流的情況，同時也能維護埔頂地區學童及幼童就近就學的權益，兼顧就學環境的安全及舒適。

教育局表示，淡水幼兒園福德分班，原核定招收人數30人，因該建築物經耐震評估為「有疑慮」，但因該建物涉及私人產權，無法取得全數住戶同意辦理耐震詳細評估，考量幼生在園之安全，預計於114學年度辦理裁撤事宜。教育局111學年度已於鄰近淡水幼兒園福德分班的淡水區竹圍國小附設幼兒園增設1班，增加收托30人，以預為因應裁撤事宜。

另有關竹圍國小自強分校校舍，自強分校所處的土地使用分區為學校用地，但因校地有私人持分，尚無法拆除整建，學校積極透過價購或法院拍賣，期望可陸續取得土地產權。校舍現況皆已完成耐震評估，安全無虞，教育局也積極協助校方維護管理，現有空間皆可依照學習需求調整優化。

教育局表示，其周邊的文小3用地目前進行通盤檢討，如可透過重劃程序取得公有學校用地，可評估遷移自強分校可行性，提供在地就學資源。