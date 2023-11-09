有意代表民眾黨參選不分區立委的陸配徐春鶯爭議不斷，並被發現擔任北市新住民委員會委員，引發綠營質疑，民進黨新北市議員顏蔚慈今在議會總質詢要求，希望這樣具爭議性人物不要出現在新北市，且市府的委員會更不該是市府的人頭樣板與神秘組織，認為委員會資訊應公開透明。副市長朱惕之點頭認同。

顏蔚慈指出，新北市國際事務諮詢委員會網路上查無資料，詢問秘書處長饒慶鈺知道該委員會多久開會一次？及委員會主委是誰？稱北市都有公布名冊及會議紀錄，饒慶鈺不斷跳針回應：「查明後回覆」，讓顏忍不住酸：「你只記得與侯友宜出訪新加坡」，完全不重視國際事務，不知道秘書處怎麼編列明年出國預算？

顏蔚慈表示，市府還有很多委員會可以做檢討，包含新住民事務委員會、體育事務委員會、哈客青年智庫團、青年事務委員會等，不滿這些事務委員會的委員遴選辦法、名單等資訊都不公開透明，毫無實質功能。唯一有完整資料的是樹木保護委員會。

教育局長張明文答詢，都有定期開會，要不要網路公告再研究；客家局長林素琴則說，會回去研議能公告就公告。顏蔚慈認為，公布名單沒那麼困難不要躲躲藏藏。

顏蔚慈表示，市府的委員會更不該是市府的人頭樣板與神秘組織，應實質賦予功能及職權，認為市府應加速推動資訊公開透明。