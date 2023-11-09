以哈衝突進入第2個月，美國和其西方盟友曾呼籲以色列，在削弱巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）的同時，應該規劃「明確目標」，思考加薩地區的遠景，但以色列至今仍模糊以對，僅表示戰後將「無限期擔負起（加薩）全面安全責任」，引發美國擔憂以方可能重新占領加薩。美國國務卿布林肯昨（8）日提出解決方案，希望能由巴勒斯坦自治政府接管加薩，與約旦河西岸統一管理。

綜合《紐約時報》、《華盛頓郵報》報導，布林肯（Antony Blinken）昨天在東京參加七國集團（G7）外長會議，他重申美國對中東和平的關切與努力，表示加薩走廊未來的核心「必須納入巴勒斯坦人民的聲音與渴望」，「加薩必須由巴勒斯坦人治理，由約旦河西岸的巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）來管理。」

布林肯強調，要達成區域和平與安全，美方認為必須堅守5大關鍵要素：「不強迫巴勒斯坦人離開加薩，無論現在或戰後。不利用加薩作為恐怖主義或其他暴力攻擊的平台。衝突結束後，不會重新占領加薩，不對其進行封鎖或圍困。不侵占加薩的領土。」

報導指出，有愈來愈多跡象表明，美國和以色列在這場衝突中出現利益分歧。拜登試圖在保護平民與支持以色列之間取得平衡，而以色列則一心剷除哈瑪斯、拒絕停火提議，設法讓加薩人「再也無法攻擊以色列」。

美國劇本的難處在於，巴勒斯坦自治政府領導人阿巴斯（Mahmoud Abbas）非常不受歡迎，許多巴勒斯坦人認為他的政權貪腐無能，無法透過和談為巴人爭取獨立。在2006年的大選中，哈瑪斯擊敗阿巴斯的巴解主流政黨「法塔赫」（Fatah），獲得多數選民支持。