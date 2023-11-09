辜姓計程車司機在2020年5月，透過LINE群組接單，見被害女子步出KTV時已泥醉，趁其昏睡之時，將車開到自家住宅地下停車場，將副駕座已躺平猥褻摸胸，還拍下影片自娛，事後因傳給朋友被發現，士林地院日前判決，依乘機猥褻罪判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。

辜姓司機加入白牌車群組，被害女子在新北市KTV聚會結束，並在群組「丟單」，辜男接單到場，接女子上車後，原本預計載送返回住處。辜男卻為滿足自己的性慾，將車開往自家住家，並在地下室猥褻女子得逞，還拍下女子隱私部位，傳給朋友炫耀。

辜男的友人見影片，認為行為不妥，立刻報警，警方循線找到辜男，他坦承摸胸、拍影片，法院認為，辜男利用女子酒醉不能抗拒，猥褻還拍下影片，對女子心理造成創傷，依乘機猥褻罪判刑，法官考量雙方未能達成和解，並未宣告緩刑，依法判處徒刑，沒收犯案用手機，可上訴。

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