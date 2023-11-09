大陸商務部長盼大陸始終成為外商投資興業熱土。（大陸央視）

大陸央視新聞9日系列報導財經首長，專訪大陸商務部部長王文濤，他指出，今年以來，他與康寧、寶潔、賓士、蘋果、太古、雀巢等不少訪問中國大陸的跨國公司高管，面對面深入交流，也主持了多場外資企業座談會和圓桌會議，充分瞭解外資企業的訴求和問題，都希望讓中國大陸始終成為外商投資興業熱土。

今年三四月是王文濤會見外資企業負責人最頻繁月份，有時一天持續七八小時，王文濤認為，在會見外資企業負責人當中，大家講得最多的，都是高度重視中國大陸市場，這個市場規模龐大、創新活力強、營商環境也在持續改善，他們看好中國大陸發展前景，願意在中國大陸長期發展。第二個感受比較強烈的是穩定，他們特別盼望著中美、中歐等經貿關係的穩定，對他們企業發展至關重要。

王文濤指出，針對外資企業提出的困難和訴求，中國大陸陸續推出一系列專項外資政策，前三季，中國大陸製造業實際使用外資同比增長2.4％，其中高技術製造業引資增長達到12.8％。高技術服務業中研發與設計服務領域，實際使用外資增長是10.2％。

下一步，將繼續抓好穩外資政策落實，持續優化服務，進一步擴大開放。

王文濤表示，中方將依託外貿外資協調服務機制，繼續完善外資企業圓桌會議制度，與外資企業和外國商會保持常態化的交流，完善外資投訴工作機制，用好外資企業問題訴求蒐集辦理系統，目的都是切實解決外資企業在大陸發展中遇到的困難和問題，讓外資企業不僅有信心投資中國大陸，更能安心扎根中國大陸。

他與很多的外資企業都講，中國式現代化是全體人民共同富裕的現代化。中方也歡迎跟各國企業共用中國大陸市場的紅利。讓中國大陸始終成為外商投資興業的熱土。