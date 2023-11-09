高雄知名泌尿科女醫師傳訊給同院同科已婚溫姓學長「最近腿軟」，溫男回「都我在動，你怎麼會腿軟」，溫男太太發現對話紀錄怒告求償80萬元。高雄地院法官認為，相關事證無法認定兩人有外遇實情，判女醫師免賠，可上訴。

女醫外型出眾，曾在網路健康節目上大談男性如何提振雄風，吸引不少男粉絲。溫男和女醫在同院同科任職，與妻子結婚10幾年且育有子女，兩人去年8月離婚。溫妻離婚前發現，丈夫和學妹間有大量曖昧對話紀錄。

溫男曾問女醫「是想我，還是需要我」，女醫回他「都有」。溫男又問「妳是愛我，還是喜歡戀愛的感覺」時，女醫答「我如果要戀愛的感覺每天都可以有…」。溫男疑似曾與女醫外出共遊後問「會很想我嗎」、「明天高長在大社的聚會（喝酒攤）要不要一起來」時，女醫回「你嫌我太黏了」。

某日女醫傳「癱…」給溫男，稱自己「最近腿軟」，溫男回「都我在動，你怎麼會腿軟」溫妻看到這段對話，認定兩人間有不正當關係，怒告求償80萬元。

女醫辯稱，自己有男友也怕麻煩，溫男不懂分寸與職場倫理分際，她身為同科後輩，不敢得罪，只能敷衍應對。溫妻婚姻破裂的始作俑者為溫男，她只是溫男婚外情的受害者。

法官檢視相關證據，認為對話內容無法辨明溫男與女醫之間有不正當關係，溫妻也提不出其他證據，最後判女醫免賠，可上訴。