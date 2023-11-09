ETtoday民調雲11/9日，公布2024總統大選最新民調(製圖/中時新聞網)

本月20日就要展開總統候選人登記，藍白整合仍然陷入困局當中。《ETtoday民調雲》稍早披露最新民調，目前在三腳督的情況下，民進黨總統參選人賴清德支持度依然保持第一，支持度34.9%、其後為國民黨總統參選人侯友宜的27.3%、民眾黨總統參選人柯文哲以26.0%排第三。而若是在藍白合的情況下，柯侯配在對決賴蕭配時，支持度是最高的。

據《ETtoday民調雲》今（9）日報導，在本月7日所做的調查下，侯友宜跟柯文哲僅僅只差1.3個百分點，差距已進入誤差範圍。與該媒體前次10月下旬所做調查相比，賴清德的支持度提升了1.1%、侯友宜則是略微下挫1%、柯文哲則只少0.1個百分點。

而在預設藍白整合成功的情況下，柯侯配可以拿到37.5%支持度、賴蕭配35.1%、郭賴配6.9%、剩下10.9%為「不知道/投廢票」、9.6%為「不知道」；而侯柯PK賴蕭、侯柯配有36.3%支持度、賴蕭配為36.2%、郭賴配8.4%、剩下10.4%為「不知道/投廢票」、「不知道」占8.8%。

上述民調為《ETtoday民調雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於本月7日進行，對象則是台閩地區年滿20歲以上民眾；調查方式以「手機簡訊」方式通知，並進行網路問卷調查。回收有效樣本數為1163份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.87%。進行統計分析之前，原始資料以內政部112年9月底人口統計資料與111年12月底現住人口教育程度，進行性別、年齡、地區、教育程度樣本性展開加權，以符合母體結構，使該調查更具有代表性。