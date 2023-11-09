日本政府消息人士透露，首相岸田文雄已決定不會在年底前解散眾議院舉行大選。岸田今天上午對此表示，欲先專注推動經濟對策以因應物價上漲，目前不會考慮其他事情。

日本放送協會（NHK）報導，岸田文雄今天上午被問及是否將在年底前解散眾議院時，表示「會先專注於經濟對策，並專心一意面對每一個不能推遲的課題，目前不考慮這些之外的事情，如同之前所說的」。

日本眾議院議員為期4年的任期已於10月過半，對於岸田何時將解散眾議院舉行大選，朝野議員議論紛紛並做出各種猜測。

岸田9月進行內閣改組，但內閣支持率持續下滑。而法務副大臣、文部科學政務官相繼因為爭議辭職等，讓情況雪上加霜。

而岸田目標在本屆臨時國會會期，通過作為經濟對策財源的補正預算案。本屆臨時國會將於12月13日閉幕。

另外，日本政府將於12月在東京舉辦東南亞國家協會（ASEAN）特別峰會，據稱由於政治日程緊湊，岸田認為年底前並非解散眾議院的好時機。

岸田有意著眼將於2024年秋天舉行的自由民主黨總裁（黨主席）選舉，以及根據明年初內閣支持率等狀況，審慎判斷解散眾院的適當時機。