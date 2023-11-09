【全程字幕】攤牌？藍白合本周最後關頭 王鴻薇呼籲「1事」：不要變藍白吵 @ChinaTimes

總統大選藍白合幾已破局，民眾黨大動作公布3份民調，證明民眾黨總統參選人柯文哲才是在野最強勢力，恐成為壓垮藍白合的最後一根稻草。國民黨立委王鴻薇9日直言，藍白合這周應該是進入最後的關頭，若無法整頓合作，希望藍白合不要變成藍白拖、藍白吵。

王鴻薇表示，能不能合還不知道最後結果，如果希望政黨輪替，過去黑箱舞弊能真相大白咎責，當然會希望在野聯盟能夠合作，但如果真的沒辦法在總統大選無法整頓合作，還是會希望藍白合不要變成藍白拖，也不要變成藍白吵，這樣反而便宜了民進黨。

針對高雄市前市長韓國瑜日前稱國人因擔心戰爭移民使移民公司業績暴漲，但內政部長林右昌今受訪時指出，數據顯示我國戶籍移入不減反增，政治人物不要輕信民間企業數據，幫移民公司做廣告。

王鴻薇反擊，內政部現在就是想粉飾太平，移民顧問公司生意好不好，相信各界都清楚，某新加坡移民顧問公司今年初就傳出漲價10倍，原因大概就是供不應求，「不要說韓國瑜，我自己也聽聞很多，而且很多還漲價。」

王鴻薇表示，台海近年頻被國際媒體點名是容易發生戰爭之處，若國人沒有移民需求，政治人物再怎麼做廣告也沒用，但若政府不願正視台海衝突問題，讓民眾必須要選擇移民自保，「大家與其要花大錢做移民投資，還不如在選舉上做出最正確的選擇。」