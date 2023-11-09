民進黨立委許智傑、李昆澤9日陪同高雄六選區立委候選人黃捷在澄清路、自由路口跨區大合體，一起向準備上班、上課的民眾揮手致意。黃捷確定接棒參選立委後，許多支持者紛紛詢問限定聯名款募款小物《山道猴子的一生》「擋泥板2.0」進度，黃捷表示，擋泥板募款小物9日會正式亮相。

談及《山道猴子的一生》「擋泥板2.0」的限定聯名款募款小物進度，黃捷指出，最近競總接到很多支持者來電，都是打來詢問何時能開始購買擋泥板，她正式宣佈，「黃捷擋泥板2.0」目前已設計完成，今天會曝光亮相上架，很謝謝大家對這款擋泥板的關注跟支持，

黃捷表示，推出擋泥板募款小物，就是希望讓大家知道她長期對路權、交通議題的關心，未來若能進到國會，她會繼續推動交通改革，讓台灣的交通環境更好。黃線捷運是高雄重大交通建設，她過去就非常關注，今天選擇站在衛武營路口拜票，也因這裡是未來重要的黃線節點，包括衛武營站跟建軍站、三井Lalaport的地下連通道，她都在議會長期爭取，希望未來能打造成一個完整的商業圈。