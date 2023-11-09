今日鳳山分局風光辦理啟用落成典禮。（楊舒婷攝）

位居高雄人口最多的警察局鳳山分局，終於在歷時3年之久啟用新廳舍，今日鳳山分局風光辦理啟用落成典禮，也在市長陳其邁的帶領之下揭牌，為鳳山帶來新風貌。新廳舍比舊鳳山分局寬闊許多，連員警都對新廳舍相當滿意，直呼「太讚了」！

鳳山區為高雄市人口第一大區，區域建設日益完善，除了有衛武營國家藝術中心、大東文化藝術中心，另施工中的鳳山火車站、LaLaport購物廣場、社會住宅，以及捷運路網等各大建設，凸顯鳳山區域生活機能大步邁進、迅速成長中。

新建的鳳山分局與熱帶園藝試驗分所比鄰，有別以往剛性形象的公家建築，為融合於周邊的自然環境，採用「簡潔、明亮」的白色大樓外觀，藉以縮短與民眾的距離。

辦公廳舍為地下2層、地上8層之鋼筋混凝土構造，總樓地板面積10042.85平方公尺（約3,038坪），總經費約新台幣4億3仟萬元，全案委託工務局新建工程處辦理營繕及採購，整體規劃完善，各項設施齊備，並能兼顧親和性、機能性、舒適性，以及符合綠建築等人性化設計，除可改善員警辦公環境外，更可提升為民服務品質，持續守護高雄市的治安環境。