美國食品暨藥物管理局（FDA）今天宣布，核准美國藥廠禮來（Eli Lilly）減肥藥Zepbound上市。Zepbound預定數週內在美國銷售，一般預料將成為暢銷藥物。

監管當局批准Zepbound上市，預期將成為丹麥製藥公司諾和諾德（Novo Nordisk）類似減肥藥物Ozempic和Wegovy新的競爭者。

法新社報導，摩根大通（JPMorgan）分析師預測，到2032年，所謂的昇糖素類似胜肽（GLP-1）藥物年銷售額將達到1400億美元，這個市場由諾和諾德和禮來主導。

Zepbound每週注射一次，適用於至少一種與體重相關疾病，例如高血壓、二型糖尿病或高膽固醇的肥胖或超重患者。

Zepbound的活性成分tirzepatide先前已獲得批准，商品名為Mounjaro，也是禮來生產的一種糖尿病控制藥物。

在一項2500多名成年人參與的臨床試驗中，受試者服用Zepbound，外加節食和運動後，使用最高允許劑量者平均減重22公斤，使用最低劑量者減重15公斤，而服用安慰劑者平均減重3公斤。

試驗開始時，受試者平均體重為104公斤。

約7成美國成年人肥胖或過重。

Zepbound售價每月1059.87美元，由於保險公司通常不給付減肥藥物，使用Zepbound的人數可能受限。