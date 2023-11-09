中部傳出近百名大學生辦「無卡分期」買3C產品遭詐騙，台中檢警上月（10月）搜索3C店家等處，拘提林姓老闆及林姓業務員、紀姓員工移送地檢，檢方複訊後，認3人涉加重詐欺罪嫌重大，老闆及業務員經辦上百件無卡分期案，有反覆實施之虞，且供述不一、有勾串共犯、證人之虞，向法院聲押禁見。

法官10月29日召開聲押庭，當晚裁定林姓業者羈押禁見、林姓業務員限制住居，另紀男8萬元交保。檢方收到裁定後，針對林姓業務員部分提起抗告，經過台中高分院予以撤銷發回後，昨天（11月8日）台中地方法院再度召開羈押庭，裁定林姓業務准予羈押並禁見。

檢警調查，林姓業務自稱是西屯路1家3C產品店業務員，在中市多所大學附近請學生幫忙做業績，以「無卡分期」簽約貸款買3C產品，就可獲獎金5000元；若介紹朋友辦理，可抽2000至4000元介紹費，林還保證貸款由他全額繳納，學生並未拿到3C產品，10月初起陸續接到融資公司催債，才知上當。

受騙大學生約近百人，包括逢甲、東海、靜宜大學及弘光、嶺東、僑光等科大至少9校約，檢警已初步清查出68名被害人。

台中地檢署檢察官28日指揮警方搜索位於西屯區的3C店家、林姓老闆及林姓業務員2人住處，不排除是林姓老闆與業務勾結，拘提2人及紀姓員工到案，並查扣200多份合約書。

警方調查，目前學生平均簽約貸款手機約5、6萬元，因無卡分期利率高達20％，平均 1人需背債近10萬元，不排除是林姓老闆與業務勾結，買空賣空，由業務外出拉學生簽約、繳前幾期貸款，老闆持合約向融資公司請款後分贓。