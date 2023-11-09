大陸日前網路上流傳1段7分多鐘的「激戰片」，有對男女疑是在寫著「名師工作室」的會議室內開戰，過程中還被監視鏡頭錄下；從畫面可見，男子不僅向女子摟抱、索吻，還去拿了包衛生紙，以及確認房門是否鎖上，但沒檢查到「鏡頭忘了關」，兩人的激戰過程已被全程錄下；對此，網友怒批「名師工作室成了藏汙納垢之地」、「太噁心了」、「必須嚴肅處理」。

綜合陸媒報導，近日有段影片在網路上瘋傳，拍攝地點位疑似在1處會議室內，有對男女在室內調情、激戰，從畫面中可見，其一旁牆壁掛著綠色字眼「名師工作室」，而身著黑色衣服的男子先是摟抱著白衣女子，且嘟著嘴巴試圖要索吻，但女子僅讓男子親吻臉頰與脖子。

正當男子要將女子的牛仔裙脫下前，先是跑去拿了包衛生紙，在跑到門旁將房門鎖上後，兩人便開始要在室內激戰，而男子僅開戰3分鐘就結束了，兩人便穿上衣服離開現場，而全程疑似被忘記關掉的鏡頭都錄了下來。

畫面在網路上曝光後，網友紛紛留言表示「辦事效率高」、「急不可耐」、「從開始(戰)到結束3分35秒」、「幾分鐘而已不好看」、「這是自己拍的？」、「牆上掛著那麼多的榮譽」、「忘了關錄影鏡頭了」、「名師工作室成了藏汙納垢之地」、「太噁心了」、「必須嚴肅處理」。