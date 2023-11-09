SOGO百貨台北店周年慶9日開跑，大批民眾湧入館內。（石智中攝）

SOGO百貨台北店周年慶今（9日）熱鬧登場，今年再端出限定商品及滿千送百促刷回饋，SOGO App會員享周年慶限定6500元電子折價券，指定業種單筆滿3000元現折300元，今早11點開門前忠孝館就破千人在排隊、尤其化妝品限量組排隊人潮踴躍，氣候炎熱下不少民眾也撐著陽傘等候。

（左起）SOGO百貨營業總經理汪郭鼎松、董事長黃晴雯、行政總經理杜金森，以多巴胺穿搭造型迎客。（石智中攝）

SOGO忠孝館打出獨家「免出國樂享匯差」，訴求彩妝保養全台最優惠。（石智中攝）

SOGO百貨董事長黃晴雯今攜手SOGO營業總經理汪郭鼎松、行政總經理杜金森出席迎賓，三人特別以活潑的多巴胺造型穿搭，帶來秋冬熱鬧氛圍。黃晴雯表示，現在可以出國了，這次周年慶優惠上鎖定免出國也能賺到的好康，搭配信用卡最高優惠20％以上，還可以省下機票飯店錢，看好疫後彩妝、服裝類都會更好，運動休閒類也不受疫情影響，表現愈來愈好，疫後結婚潮還有情侶、婚嫁、禮賓商機都是爆發焦點。

SOGO忠孝館員工歡慶周年慶開打。（石智中攝）

來自板橋的陳先生（右）與友人簡先生（左）今早7點多來SOGO忠孝館排隊搶買家電商品。（吳奕萱攝）

其中來自板橋的陳先生與朋友簡先生，特別和公司請假，早上7點多搭捷運來忠孝館排隊，搶到前五名入館，已看好家電商品，鎖定冰箱、洗衣機與電視，趁著周年慶汰舊換新，尤其青睞SONY的大尺寸電視，當天預算大約10幾萬元。陳先生補充表示，平常比較少逛百貨，這次在朋友介紹下，特別做功課比較，發現趁周年慶買家電最划算，加上公司禮券與滿額禮更加優惠。

SOGO台北店三館今（9日）也預估業績達13.2億元，忠孝館推出獨家「免出國樂享匯差」，彩妝保養 訴求全台最優惠，再抽郵輪雙人行，指定品牌按摩椅36%超狂回饋，及看好龍年婚嫁成家商機，金飾珠寶20%高回饋，滿額再送頂級禮。