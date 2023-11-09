面臨人口老化、缺工等問題，台灣農業如何提高生產效率，降低人力支出，智慧系統可以說是農業的未來趨勢。高雄市農業局推動智慧農業，三年來已建置近70案場、面積達630公頃，為了讓農友了解智慧農業可以做些什麼，農業局將於11月28日（二）在高雄軟體園區舉辦「112年度高雄市智慧農業成果發表暨研討會」，邀請導入農友及廠商共10個單位一起分享，即日起至11月20日止開放報名，名額有限，歡迎踴躍報名。

木瓜青農李政欣購置自走式噴藥車，不僅可以減少農藥的接觸，還可達到省時3成、省藥5成、省工6成的目的。（圖／高雄市農業局）

為推動高雄智慧農業發展，高市農業局建置農來訊資訊平台提供農友入門免費的智慧服務，內容包含產銷資訊分析、在地農業氣象播報，也有AI應用，包括電腦視覺的木瓜成熟度辨識及數值應用的農來看風水，獲得2022智慧城市創新應用獎、2022世界資訊科技大會數位機會包容獎、2022 Gartner政府數位創新服務獎亞太區首獎、2023首爾智慧城市特別獎等國內外多項肯定。

綠種子合作社導入智慧冷鏈，透過催熟室的氣體及溫度偵測，催熟香蕉更精準，並有助於冷藏庫的調配，讓合作社的供應能力由10天延長到15天。圖為催熟室的監控設施。（圖／高雄市農業局）

為增加農友導入智慧農業的意願，農業局推動補助計畫，以減低農民建置成本；並持續開發智慧應用，並將成果開放各界運用。今年度輔導大寮區綠種子合作社導入智慧冷鏈，透過催熟室的氣體及溫度偵測，催熟香蕉更精準，並有助於冷藏庫的調配，讓合作社的供應能力由10天延長到15天。另外木瓜青農李政欣也透過計畫購置自走式噴藥車，不僅可以減少農藥的接觸，還可達到省時3成、省藥5成、省工6成的目的。

「高雄市智慧農業成果發表暨研討會」邀請導入農友及廠商一起分享智慧農業的經驗及成果，內容實用精彩。（圖／高雄市農業局）

「112年度高雄市智慧農業成果發表暨研討會」將於112年11月28日(二) 上午假高雄軟體園區會議中心舉行，本次成果發表將邀集農友與廠商共10個單位齊聚分享分享，包含智慧服務、環境感控、自走車、氣象服務及智慧驅鳥等解決方案，期能透過本成果發表會讓與會者一同瞭解智慧農業技術研發成果與應用案例，探討如何運用智慧科技提升農務效率及品質，協助農業經營創造獲利契機，加速國內農業生產力轉型升級。想了解更多智慧農業訊息，千萬不要錯過，報名網址：https://reurl.cc/Zyv05p。