吳鳳科大設立人工智慧無人機科技系，揭牌儀式後進行無人機操演。（呂妍庭攝）

相準無人機產業發展無限，吳鳳科技大學成立人工智慧無人機科技系，9日舉行揭牌儀式，將於113學年度招收第1批45名新生，且就讀該系學生都能獲贈1架無人機，校長蔡宏榮表示，新科系會結合AI人工智慧和無人機專業教學，也會輔導學生取得民航局無人機證照、經濟部IPAS人工智慧相關證照，以利未來就業。

吳鳳科大校長蔡宏榮表示，新科系會結合AI人工智慧和無人機專業教學。（呂妍庭攝）

蔡宏榮表示，吳鳳科大已成立58年，一直致力於追隨社會趨勢和產業需求，以提供學生最優質的教育環境，對應中科院在嘉義民雄院區興建無人機專屬生產廠房和嘉義縣政府規畫的「無人機與航太產業園區」，學校於去年向教育部提出成立人工智慧無人機科技系獲准，今正式成立籌備處並揭牌。

蔡宏榮說，該科系預計明年8月招生，首批45人，每位就讀新生皆可獲贈1架價值5000元至1萬元的無人機，供入學後實務操作學習，第2年起會再申請成立在職專班，致力 培養無人機技術領域的人才，促進科技創新，為無人機產業的發展貢獻力量。

吳鳳科大聘請國軍培訓無人機推手，甫從空軍航空技術學院退役的上校博士陳楊正光擔任人工智慧無人機科技系籌備主任。（呂妍庭攝）

吳鳳科大也聘請國軍培訓無人機推手，甫從空軍航空技術學院退役的上校博士陳楊正光擔任人工智慧無人機科技系籌備主任，陳楊正光表示，人工智慧和無人機技術已是當今世界科技發展兩大引擎，無人機不論在農業、土地量測及救災等應用上有很大幫助外，俄烏戰爭也充分展現無人機的戰場優勢，顯見無人機儼然已成為各國競相發展的主要科技項目。

陳楊正光說，該系學生將來以取得民航局無人機證照及經濟部IPAS人工智慧相關證照為主要教學目標，學生將可在人工智慧及無人機等高收入產業實習並順利接軌進入相關產業，亦或報考ROTC成為國軍無人機專業人才。

吳鳳科技大學成立人工智慧無人機科技系，9日舉行揭牌儀式。（呂妍庭攝）

今揭牌儀式後，特別舉行無人機操演，並舉辦產官學界討論會，會中充分討論無人機未來發展趨勢，期待藉由該系的成立，為台灣的無人機科技領域帶來新的動力。