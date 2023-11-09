一名家住新竹縣的張姓男子，昨天（8日）傍晚開車行經桃園市石門水庫，導航竟然誤導他至大壩碼頭，因為當時已經天黑，張男竟直接把車子開進水庫，整輛車沉入水底，他在千鈞一髮之際自行脫困上岸，大溪警方獲報聯繫拖吊車，並透過保七總隊連繫民間潛水人員到場協助，費時近1小時才將車輛吊起。

張男8日傍晚本來要前往大溪區阿姆坪一處教會，因對當地路況不熟悉，因此使用導航帶路，行經石門水庫壩頂時，原本應行駛環湖道路，但導航卻是行駛相鄰往下坡大壩碼頭道路，因天色黑暗，張男一時也未察覺，竟然直直往水面開，當他發現車輛竟然進水了，慌亂之際趕緊跳車，最後卻只能眼睜睜看著愛車滑入水底。

男子誤信導航整輛車開進石門水庫，所幸他跳車逃生脫困。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

張男並未受傷，手無對策下只能向警方求援，大溪警分局百吉派出所員警獲報後聯繫拖吊車到場，並經保七總隊第二大隊一中隊一分隊員警聯繫民間潛水人員到場協助，費時近1小時，在晚間9點才將車輛吊起。

大溪警方呼籲，夜間行駛山區道路應放慢車速，對於路況不熟悉路段，必要時應先下車察看，避免發生意外。