高雄1名無照騎士因違規遭員警盯上，但他不僅拒檢，一路加速逃逸，最後因闖紅燈與直行小客車發生碰撞，他自行爬起後立刻向員警坦白：「我沒駕照」，遭員警大聲斥責，但違規行徑不僅如此，他渾身酒味，酒測值超標，而他騎乘的機車，更是路邊偷來的。

小港分局小港派出所警員6日深夜11點多於金府路口停等紅燈時，發現一名機車騎士未依規定兩段式左轉，準備上前攔查時，騎士不但拒檢，下一秒還猛催油門，且以蛇行方式加速駛離。

警方跟在後頭一路鳴笛，機車騎士一路加速逃逸，最後到康莊路與行義街口闖紅燈時，「碰」的一聲撞上綠燈直行的自小客，機車騎士自行爬起來後，面對警方詢問他還說：「他撞到我」，警方大聲駁斥：「你跑什麼！」，他只好坦言：「我沒駕照」，又聞到他渾身酒味，經酒測後酒測值超標。

43歲的林姓男子被帶回派出所偵辦，但他違法行徑不僅如此，他稱自己騎乘的機車是公司所有，但隔日卻有1名蔡姓男子來報案，指稱停放高雄公園的機車失竊，經比對後確認為林嫌當時所騎乘的機車。

據了解，林嫌因平時無正當職業，以打零工維生且居無定所，之前因為酒駕被扣車，又缺錢花用才行竊機車作為代步之用，全案詢後依竊盜及公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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