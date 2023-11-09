大陸百萬網紅「仲尼」近日與烏克蘭籍愛妻卡琳娜前往峇里島度假，豈料仲尼在游泳時不幸被海浪捲走溺斃身亡，享年34歲，震驚外界。卡琳娜曾向入住的飯店還原事發狀況，兩人雖然都會游泳，但「海浪湧來，將我們分開」。如今，有網友挖出仲尼昔在影片中講出「死亡預言」，令網友感嘆世事無常。

綜合外媒報導，仲尼、卡琳娜與好友於7日下午游泳，豈料仲尼被海浪沖走溺斃身亡，妻子則被救生員救起，目前並無大礙。夫妻倆所入住的度假村管理者向記者轉述卡琳娜透露事發狀況，表示：「卡琳娜想要幫他，但是她也幾乎快要不能呼吸了。差一點，他們就一起出事了。仲尼會游泳，但是沒有卡琳娜游得好……這是卡琳娜告訴我的。她說他非常恐慌，她想要幫助他，但是海浪湧來，將他們分開了。」

有細心的網友挖出仲尼曾拍影片稱；「我的骨頭密度比較大，不划水會沉下去，但卡琳娜就不一樣，不划水就會浮起來，能在水面上睡著」，網友們認為直呼這像是預言了自己的死亡，一語成讖。

仲尼離世的消息曝光後，許多網友紛紛哀悼表示：「還好不是兩個人都出事，不然小孩怎麼辦」、「這種情況很容易出現倖存者綜合症吧，ptsd的一種，感覺卡琳娜可能會需要心理醫生」、「在這裡提醒大家，不怎麼會游泳的，一定要做好防護措施」、「世事難料」、「逝者安息」、「大家游泳還是要小心」