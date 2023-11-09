台中市國民黨議員、第五選區立委參選人黃健豪今（9日）召記者會回應綠營濫權砍樹指控，並指出民進黨總統參選人賴清德位豐原大道巨型看板前兩棵樹被剃頭，才真的是違法亂紀。賴清德台中競總總幹事李天生回應，這是誣控、子虛烏有、模糊焦點。

民進黨團9日召開記者會質疑黃健豪位北區漢口路競選總部前9棵小葉欖仁樹被移除，市府疑「特權包庇、差別待遇」。黃健豪也立即召記者會回擊，斥這種抹黑真的太無腦，還指出，賴清德違建的老家房子不繳稅也不拆除，合法的路樹卻被賴清德團隊砍個精光，根本就是「耍賴」、目無法紀的慣犯。

黃健豪說，移除或移植黑板樹、小葉欖仁等樹種，本來就是市府既定政策，包含自己在內，許多藍綠議員也多次在議會督促市府移植相關樹種，因為淺根樹種的浮根，容易破壞路面造成行車及行人的危險。

黃健豪強調，移除相關樹種皆需經過台中市景觀植栽委員會審查，成員包含護樹團體、專業樹老師等專家學者，且民進黨團若認真調閱資料就可以知道，該路段已分階段移除59株樹木。

黃健豪也質疑，路樹移植是市府依計畫，在各路段批次處理，但反觀副總統賴清德在豐原大道豐南街口的巨型看板，今年4月的街景圖和媒體畫面，都還是高聳的樹木，卻在賴清德看板掛上後成為禿頭樹，周邊的路樹卻依舊茂密，賴清德應該向台中市景觀植栽委員會好好說明，為什麼只有他看板前的兩棵樹被剃頭。

對此，李天生表示，黃健豪完全是子虛烏有、模糊焦點，其所指看板路樹並非「移除」，而僅是「修剪」，且自4月至今已約半年，中間歷經颱風季等狀況，是否為市府基於安全考量修剪，也不清楚，絕非因選舉考量，變更路樹樣態。李天生表示，黃健豪身為議員又是盧秀燕的子弟兵，應該要自己好好面對是否有特權移樹砍樹的質疑，不要牽拖不要抹黑。