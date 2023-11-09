滬深兩市9日半日漲跌互現。上證指數9日上午最多下跌6點，低見3,045點，最多上漲11點，高見3,063點，半日收報3,054點，上漲2點，漲幅為0.08％，成交額為人民幣（下同）2,488.54億元。