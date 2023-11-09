香港信報報導，深證成指9日上午最多上漲47點，高見10,100點，最多下跌48點，低見10,004點，半日收報10,043點，下跌8點，跌幅為0.08％，成交額3,769.43億元。
滬深300指數9日半日收報3,614點，上漲3點，漲幅為0.09％。創業板指數半日收報2,022點，跌不足1點。
各類股方面，傳媒娛樂、生物製藥股跌逾1％；金融、房產、汽車製造股偏軟；煤炭股則上漲逾2％；水泥、化工股持穩。
滬深兩市9日半日漲跌互現。上證指數9日上午最多下跌6點，低見3,045點，最多上漲11點，高見3,063點，半日收報3,054點，上漲2點，漲幅為0.08％，成交額為人民幣（下同）2,488.54億元。
香港信報報導，深證成指9日上午最多上漲47點，高見10,100點，最多下跌48點，低見10,004點，半日收報10,043點，下跌8點，跌幅為0.08％，成交額3,769.43億元。
滬深300指數9日半日收報3,614點，上漲3點，漲幅為0.09％。創業板指數半日收報2,022點，跌不足1點。
各類股方面，傳媒娛樂、生物製藥股跌逾1％；金融、房產、汽車製造股偏軟；煤炭股則上漲逾2％；水泥、化工股持穩。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。