香港信報報導，深證成指9日上午最多上漲47點，高見10,100點，最多下跌48點，低見10,004點，半日收報10,043點，下跌8點，跌幅為0.08％，成交額3,769.43億元。

滬深300指數9日半日收報3,614點，上漲3點，漲幅為0.09％。創業板指數半日收報2,022點，跌不足1點。

各類股方面，傳媒娛樂、生物製藥股跌逾1％；金融、房產、汽車製造股偏軟；煤炭股則上漲逾2％；水泥、化工股持穩。

上證指數半日跌15點 深證成指跌36點
上證指數半日跌10點 深證成指跌57點
上證指數收跌21點 連兩跌
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