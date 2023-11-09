第 16 任總統副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮，局長兼指揮官蔡明彦校閱編成部隊。國安局提供

國安局因應明（113）年第16任總統副總統候選人整體維安任務需求，自民國109年起，即積極進行相關規劃，在歷經裝備籌獲、人員訓練、兵棋推演及實兵演練等整備工作後，於今（9）日上午舉行「第16任總統副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮 」，透過編組校閱、裝備展示，以及訓練成效驗證，展現圓滿達成總統大選安維工作的準備與決心。

今日典禮由局長兼指揮官蔡明彥主持，蔡明彥致詞時要求全體成員恪遵「依法行政、行政中立、聯合編組、安全第一 」工作原則，謹守「以身作盾、勤務萬全 」信念，務必做到「警衛無縫隙、安維零意外 」，戮力達成第16任總統副總統候選人人身安全維護工作。

國安局表示，本次安維基本編組計編成4組220人，相關應勤裝備均緊密結合訓練課程，以發揮安維任務最大綜效。本次安全維護專精訓練結合歷年經驗，與時俱進針對國內安全環境趨勢及安維勤務可能狀況，完成訓練課程授課及施訓，並藉由小組實兵演練培養各基本編組之團隊默契，全面提升基本編組人員勤務執行之最大量能。典禮會場設置展示專區，陳列兵工、反狙擊、通資、偵檢及車輛等裝備器材，並且進行拳術、射擊暨隨扈戰門等實兵操演。

今日活動並邀請立法院外交及國防委員會召委何志偉、廖婉汝、游毓蘭委員、中央選舉委員會李進勇主委、海委會海巡署周美伍署長、法務部調查局王俊力局長、候選人競選辦公室、內政部警政署、國防部憲兵指揮部及特勤編組單位等機關首長及代表出席觀禮。