人間相遇皆有緣由，然而有些人在一起，得付出更多的努力和理解，《搜狐網》日前點名3星座組合天生不相配，像是獅子和水瓶在一起，一個熱情如火，另一個卻難消受，很難找到相處之道。

▌獅子座＋水瓶座

獅子座具有強烈的領導欲望，渴望被他人讚美和關注，然而當遇到自由如風的水瓶座時，這種熱切往往變成了挑戰。水瓶座人追求創新和獨立，對於獅子座的需求感到不解，甚至有些壓抑，因為獅子座的熱情對水瓶座來說，太過熾熱，容易引起水瓶座的反感和抗拒。水瓶座喜歡用邏輯分析問題，而獅子座則更依賴直覺和感覺，這種基本的交流差異，使兩者難以找到共同語言。

▌處女座＋射手座

處女座謹慎、內省，常以批判的眼光看待世界，在這個過程中，他們可能會對射手座的衝動和樂觀主義感到不滿。射手座自由奔放、熱愛冒險，這種無拘無束的生活態度與處女座的嚴謹格格不入，處女座的挑剔和關注細節，對於射手座來說，是無法忍受的重負；同樣射手座的不羈和難以預測，對處女座則是一種不可控制的混亂來源。

▌巨蟹座＋摩羯座

巨蟹座與摩羯座的組合經常遇到挑戰，巨蟹座敏感而充滿同情心，他們尋求情感上的支持和家庭的溫暖，而摩羯座野心勃勃、注重實用，他們的腳踏實地和長遠規畫，往往使他們忽視了情感的需求，導致摩羯座的實際和巨蟹座的感性之間，存在一條難以逾越的鴻溝。在一段關係中，巨蟹座渴望的是情感的共鳴，摩羯座則是尋求更多的成就感和社會地位。