據英國《金融時報》報導，Google、亞馬遜與微軟過去一年已砸下數十億美元投資AI新創公司，第三季資本支出合計提高至420億美元（約新台幣13500億元），比2021年同期激增近20%，也比前一季多10%。美國銀行（BofA）分析師因此調高三巨頭今年雲端支出總額成長率，從0上修到14%，並預估明年更將成長22%至1160億美元。

AI熱潮紅利持續流向最具實力的三大科技巨擘，Google 母公司Alphabet、亞馬遜、微軟股價上周反彈4%～5%，本周雲端題材行情續熱，Datadog公布財報與展望優於預期，激勵同業齊漲，其中，雲端儲存運算軟體供應商雪花7日單日飆漲10%，坐擁科技巨頭的尖牙股FANG+指數已連八漲，逼近歷史高點區，追蹤該指數的00757隨之重新登上「6」字頭，落底反彈趨勢明確。

統一FANG+ETF（00757）基金經理人林良一表示，觀察微軟及亞馬遜的財報狀況，AI應用於雲端業務的影響正逐漸體現，這屬於AI落地應用的變現，AI題材在基礎建設需求轉向軟性服務之際，仍有機會在成為市場下一步的發展契機，而體質穩健以及後市具發展空間之標的，會是優先被資金回補的對象。