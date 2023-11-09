苗栗縣原住民部落大學9日上午舉行成果展，賽夏族的藤編背籃。（謝明俊攝）

苗栗縣政府原民中心接辦縣內原住民部落大學，全力保存傳承原住民族文化，提供優質學習課程及奠定傳統文化素養，涵括了皮雕、藤編、印染、泰雅傳統編織、原生植物運用等，今年更將泰安鄉象鼻部落咖啡研究納入課程，苗栗縣長鍾東錦更期望打造原住民傳統技藝達人，來帶動年輕輩學習的熱誠，更能擴大傳承效果。

苗栗縣原住民族部落大學設校至今已邁入第22年，2014年以前都是由社區大學與學校辦理，2014年中央補助經費挹注後，由縣府教育處主政偕同原民中心共同推動，今年更是由原民中心獨力承辦，原民中心主任蔣意雄本著「建構自主學習部落，發展原民文創產業」為目標，提供苗栗原住民優質的終身學習環境，促進原住民族文化傳承與創新。

苗栗縣原住民部落大學9日上午舉行成果展，泰安鄉士林部落皮雕課程老師贈送泰雅族傳統項鍊給苗栗縣長鍾東錦。（謝明俊攝）

苗栗縣原住民部落大學9日上午舉行成果展，苗栗縣長鍾東錦希望打造出泰雅族傳統編織達人的知名度。（謝明俊攝）

原民部落大學分布在全縣原民各部落以及都會區，教授的課程涵括「賽夏族藤編研習班」、「泰安鄉精品咖啡初級班」、「泰雅傳統織藝傳承與創新」、「原汁原味花葉生態印染」、「部落居家美學~原生植物應用」、「泰雅創意皮雕文化技藝班」等6門課程。其中今年首創開設的「泰安鄉精品咖啡初級班」，是以泰安鄉象鼻村在地栽種的咖啡做為課程，吸引部落族人及青年共同來學習部落精品咖啡的相關學問。

苗栗縣原住民部落大學9日上午舉行成果展，泰安鄉象鼻部落的在地咖啡課。（謝明俊攝）

9日上午6個課程的授課講師齊聚縣府，展現各部落學員們豐碩的成果，並邀請縣議員劉美蘭與「斯瓦細格部落教室－泰雅族（賽考利克語）基礎班」來擔任開場演出美妙的族語演唱。

縣長鍾東錦表示，他競選時對原住民所做的承諾一定會完成，他保證在明年3前會正式提昇原民中心為原民處，並將在縣議會這個會期提出組改章程修正案，希望議會能大力支持。

鍾東鍾並與講師們對話提出打造原民文化技藝達人的構想，要研究如何提昇原住民傳統技藝優秀老師的知名度，透過職人達人的帶動，讓更多年輕人更願意投入學習原民傳統文化技藝，有效地傳承下去。