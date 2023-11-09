苗栗縣政府原民中心接辦縣內原住民部落大學，全力保存傳承原住民族文化，提供優質學習課程及奠定傳統文化素養，涵括了皮雕、藤編、印染、泰雅傳統編織、原生植物運用等，今年更將泰安鄉象鼻部落咖啡研究納入課程，苗栗縣長鍾東錦更期望打造原住民傳統技藝達人，來帶動年輕輩學習的熱誠，更能擴大傳承效果。
苗栗縣原住民族部落大學設校至今已邁入第22年，2014年以前都是由社區大學與學校辦理，2014年中央補助經費挹注後，由縣府教育處主政偕同原民中心共同推動，今年更是由原民中心獨力承辦，原民中心主任蔣意雄本著「建構自主學習部落，發展原民文創產業」為目標，提供苗栗原住民優質的終身學習環境，促進原住民族文化傳承與創新。
原民部落大學分布在全縣原民各部落以及都會區，教授的課程涵括「賽夏族藤編研習班」、「泰安鄉精品咖啡初級班」、「泰雅傳統織藝傳承與創新」、「原汁原味花葉生態印染」、「部落居家美學~原生植物應用」、「泰雅創意皮雕文化技藝班」等6門課程。其中今年首創開設的「泰安鄉精品咖啡初級班」，是以泰安鄉象鼻村在地栽種的咖啡做為課程，吸引部落族人及青年共同來學習部落精品咖啡的相關學問。
9日上午6個課程的授課講師齊聚縣府，展現各部落學員們豐碩的成果，並邀請縣議員劉美蘭與「斯瓦細格部落教室－泰雅族（賽考利克語）基礎班」來擔任開場演出美妙的族語演唱。
縣長鍾東錦表示，他競選時對原住民所做的承諾一定會完成，他保證在明年3前會正式提昇原民中心為原民處，並將在縣議會這個會期提出組改章程修正案，希望議會能大力支持。
鍾東鍾並與講師們對話提出打造原民文化技藝達人的構想，要研究如何提昇原住民傳統技藝優秀老師的知名度，透過職人達人的帶動，讓更多年輕人更願意投入學習原民傳統文化技藝，有效地傳承下去。
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