新北市消防局原規畫在新莊頭前運動公園興建「新北市防災科技體驗館」，遭民眾強烈反對而取消，但民進黨議員林秉宥、張錦豪批，新莊消防館在未編列預算情況下就招標，明年還編列500萬元賠償廢標金，甚至預算都編列在平均地權基金，消防局解釋，2022年有通過市地重劃盈餘支應，並非無預算就發包，500萬元是先期規畫、地質調查及測量作業等費用非違約金。

張錦豪今在總質詢指出，消防局去年未編列「新北市防災科技體驗館」相關預算、今年編列2750萬元預算、明年編列500萬元，去年5月20日當地就已連署反對興建，但市府在去年未編列預算狀況下8月就招標出去，質問市府「有無編列算？」

張錦豪批，今年編列的2750萬元可動支預算，但書是要地方民代通過，否則也無法動用，全案被廢止，市府明年還得編500萬元賠償廠商，如此浪費公帑，應要追究失職人員。。

李清安說，防災在氣候變遷的現在是非常重要趨勢，全國都在做，只剩新北沒做，市長侯友宜認為需要重視，所以消防局自2022年開始規畫，蓋一個最好的「新北市防災科技體驗館」。經費部分，消防局在本預算尚未編列，但編在平均地權基金裡面，去年3月通過、8月才會發包。

副市長朱惕之表示，可能雙方認知上不同，通常工程建設計畫會經過可行性評估、設計規畫到發包施工，基本上都會先找一筆預算做可行性評估，讓計畫確定可行後，後續在相關預算做處理。

林秉宥則表示，「新北市防災科技體驗館」動用平均地權基金支應，當時就提出防災館非重劃區設施，而是市府的規畫，認為消防局應另編本預算興建，當地全面反對不能蓋，為何明年賠違約的500萬元還要併入平均地權基金，這樣編列可以嗎？反對使用平均地權基金。

朱惕之說，相信不會有議員反對興建消防局防災科技體驗館，但新北的困境人均預算與統籌分配款是六都最低，市府要把預算作好好使用並同時完成建設，都在符合預算法相關規定。

國民黨市議員王威元表示，此議題他早就於定期會時提出過，市府有參酌他的意見改進，也對誤會的部分做出說明，批民進黨議員每天都在政治抹黑、口水，沒花心思在市政方面。才會拾人牙慧，跟在屁股後面走。如果不懂，歡迎移樽就教。