維持整潔的環境讓人身心舒暢，一名女網友在臉書分享好市多一款「紙抹布」，並分享清潔方法，只要利用山型夾、清潔滾輪道具輔助，就能把窗戶溝槽和紗窗上的灰塵清潔乾淨，連死角都清得到。

一名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」社團發文表示，最近過敏一直發作，媽媽認為是房間太髒造成，她心血來潮決定大掃除，因為不喜歡用抹布，一擦就髒還要不斷清洗，買了好市多一款紙抹布覺得非常方便，用完直接丟。

原PO分享窗戶溝槽的清潔方法，只要把紙抹布折成「W」的形狀，用山型夾夾住，讓紙抹布包在夾子外面，接著夾到窗戶的溝槽來回擦拭，輕鬆就把灰塵擦起，連死角都清得到。

原PO分享把紙抹布折成「W」的形狀，用山型夾夾住，再夾到窗戶溝槽擦拭，就能輕鬆帶走灰塵。（示意圖／Shutterstock）

原PO表示，也能將紙抹布包在清潔滾輪上，先乾擦一次紗窗，擦完再濕擦一次就非常乾淨了；另外天花板的邊邊角角也可以用滾輪清潔。

有網友留言「我也不喜歡洗抹布，都拿紙抹布來擦床底下或櫃子底下那種灰塵最多的地方，然後直接丟掉，很方便」、「謝謝分享，看起來滿方便的」、「有打掃有差，比較不容易過敏。」