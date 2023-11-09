國民黨立院黨團今9日踢爆華視再度出包。藍委接獲近期華視內部人令，10月16日出現了4天前已經離職的總經理藍宜楨署名的人令，發現出包了，趕緊才補發布由公視總經理兼代華視總經理徐秋華署名的人事命令，藍委質疑華視的內稽內控出現大問題。藍委也透露，曾槓上國民黨立院黨團跟民進黨團總召柯建銘的前華視總經理莊豐嘉可能回任華視副總。

此外，藍委也質疑，根據《公視法》公視總經理不得兼任其他媒體職務，公視董事長胡元輝未經董事會決議，指派公視總經理徐秋華兼代華視總經理，難道把《公視法》當作塑膠？

黨團首席副書記長李德維表示，外界不希望看到同一套人馬，掌控兩個系統，公視董事長胡元輝真的有能力，能夠同時擔任公視與華視董事長嗎？公廣集團這麼龐大，公視有這麼多的事情，還能夠兼任華視董事長？中華民國的媒體圈，放眼望去沒有其他人的能力比兩位強，更適合、更能勝任華視董事長跟總經理嗎？

藍委林為洲也爆料華視再次發生令人驚奇的案件，已經在10月12日離職的總經理藍宜楨，居然在同月16日發布新聞節目部企畫製作中心副主任的人事命令，或許是內部突然發現出包了，趕緊再補發布由公視總經理兼代華視總經理徐秋華署名的人事命令。華視出包再添一樁，華視一再出包，身為上級單位的公廣集團難道就沒有責任？

林為洲指出，10月11日華視總經理藍宜楨口頭請辭。據聞12日藍宜楨就未再進公司，也未進行業務交接。同日公視董事長胡元輝未經董事會決議，任命公視總經理徐秋華兼代華視總經理。16日竟出現前後任總經理重複發布人事命令的事件。

林為洲說，華視今天要召開董事會，據聞要讓莊豐嘉回任副總經理。曾在國慶日當天在臉書稱國慶日為「幽靈國慶生」的莊豐嘉，也曾因預算案到國民黨團嗆聲，意識形態濃厚，公廣集團確認他適任嗎？媒體不是該超出黨派，堅守中立公正立場嗎？尤其在過去華視一連串出包事件，都是在他任內擔任總經理期間，若回任擔任副總經理，顯然政治任用意味濃厚。