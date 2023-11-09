副總統賴清德主動拋出陸生納入健保的消息，衛福部長薛瑞元也說，最快將在113學年度新學期開始辦理，屆時陸生將比照外籍生，凡持有居留證明文件，便可納入健保。陸生認為，健保比學生團保還貴，繳費1年得付新台幣1萬多元，「經濟上不划算」，台灣官方拖這麼久才辦理，感受不到民進黨政府的誠意。

我方在2011年開放陸生來台，迄今歷經馬政府與蔡政府時期，國民兩黨均曾討論過是否將陸生納保，但期間爭議未息，始終沒有結果，直到賴清德昨日主動對外表明說法，且獲得衛福部的支持，開放陸生來台已12年，迄今才有譜，不過陸生的看法不全然都是正面以對。

台大陳姓碩士陸生表示，未來陸生納保比照外籍生，在收費標準上，現行第6類保險對象（境外生）健保費每人每月為新台幣826元，繳費1年得付新台幣1萬多元，且健保也不是免費醫療，之後還會漲價，「如果不生大病，會比之前的陸生保險加學生團體保險來得貴，經濟上不划算」，所以是否加入健保，陸生圈沒有共識。

台師大林姓碩士陸生認為，青年學子大多身體非常健康，有就醫需要的陸生並不多，如今被突然被納入健保，變得在台灣念書還得多付一筆額外的支出，且陸生來台都已經12年了，「在台灣各種政策上，歷經多種歧視，現在才納保，還無須修法，拖這麼久，感受不到民進黨政府的善意。」