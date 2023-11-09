張忠謀獲頒李國鼎獎，並登台發表獲獎感言。（中央社）

1999年2月27日，李國鼎（左）與張忠謀出席「社會大學未來領袖學院」開學典禮。（資料照）

半導體教父、台積電創辦人張忠謀今（9）日獲頒首屆李國鼎獎。回憶起「台灣科技教父」李國鼎，張忠謀多次心懷感念，30多年前台積電草創之初，缺乏資金，李國鼎「逼著」欠他人情的企業家投資，張忠謀直言「沒有李國鼎，就沒有台積電」，是他生命中最大的恩人。

80年代，李國鼎是負責科技政策的政務委員，推動工研院、新竹科學園區、資策會等，也因此贏得「台灣科技教父」的封號。

中國時報、工商時報報導，張忠謀曾談及他與李國鼎之間的小故事。他說，1981年他還在德州儀器擔任集團副總裁，李國鼎邀請他來台灣考察，並對台灣科技業提出建議，當時德儀執行長Mark Shepherd一開始拒絕，後來考量德儀在台灣也有設廠，直到李國鼎第三次邀請時，才答應讓張忠謀到台灣考察。

1985年，張忠謀在李國鼎盛情邀請下回台擔任工研院院長，沒想到李國鼎又找他商談，稱政府想以合資方式成立，超大型積體電路製造公司，由他來接手，於是在1987年成立台積電。

張忠謀回憶，台積電創立前的募資階段，資本額55億元，行政院開發基金持股近50％，政府內各官員都要求應該請國外知名顧問公司進一步評估，包括英特爾及摩托羅拉公司等都不看好台積電。只有李國鼎排除眾議，堅持「國外顧問公司就算進行評估，也會再找上張忠謀諮詢意見，所以沒有理由再請顧問公司評估」。

張忠謀說，幸好李國鼎當時講了這一段話，否則台積電可能無法成立。

台積電草創時期，由於資金缺乏，李國鼎到處拜會欠他人情的台灣企業家，「逼著他們投資台積電」，最後包括王永慶、台南幫大老吳修齊等都點頭答應。

在張忠謀創辦台積電歷程中，李國鼎有舉足輕重的影響力，張忠謀曾經在演講中指出，李國鼎不僅是台積電的幕後推手，亦是他生命中最大的恩人，「沒有李資政，就沒有台積電」。